Güney Kore'de Yoon'un Azil Talebi

Güncel

Güney Kore'de, iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon, muhalefetin, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını talep ettiği önergeyi desteklediğini bildirdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Han, Devlet Başkanı Yoon'un bu sabah sıkıyönetim ilanını "idari bir eylem" olarak savunduğu ve ayaklanma suçlamalarına karşı çıktığı konuşmasının ardından Ulusal Meclis'te değerlendirmede bulundu.

Yoon'un açıklamasını şaşkınlıkla karşıladığını, açıklamaların onun devlet başkanı olarak görevini sürdüremeyeceğini "daha açık" hale getirdiğini ifade eden Han, "Devlet Başkanı'nın yetkileri hızla düzeltilerek azil süreciyle askıya alınmalı. Partimiz ortak tavır alarak azli desteklenmeli." dedi.

Han, Yoon'un meclis tarafından görevden alınmasının şu anda "tek etkili yöntem" olduğunu belirterek, "Gelecek azil oylamasında, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girerek kendi inanç ve vicdanları doğrultusunda oylamaya katılmalı." ifadesini kullandı.

PPP lideri, ayrıca partinin etik komitesinin toplanarak Yoon'un partiden ihracını talep edip etmemeyi tartışması gerektiğini söyledi.

Liderin değil parti grubunun tavrı belirleyici oluyor

Muhalefet partileri, Yoon'un azli için 8 Aralık'ta yapılan oylamada yeterli çoğunluğu bulamamalarının ardından 14 Aralık'ta yeni bir oylama yapmak üzere meclise önerge sunacaklarını açıklamıştı.

Milletvekili olmadığı için azil oylamasına katılamayacak olan Han'ın muhalefetin önergesine desteğinin, partinin tavrını ne yönde etkileyeceği belirsiz. Han, önceki oylamada da Yoon'un görevden alınmasına destek mahiyetinde açıklamalar yapmış fakat partinin meclis grubu oylamaya katılamayarak boykot etmişti.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidar partisinden en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.