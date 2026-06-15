Güney Kore'den ABD-Iran Mutabakatına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'den ABD-Iran Mutabakatına Destek

15.06.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, ABD ve İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı ve istikrar umduğunu belirtti.

Güney Kore, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin açıklama yaptı.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirten Lee, söz konusu anlaşmanın Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenli şekilde yeniden başlamasına katkı sağlamasını umduğunu bildirdi.

Lee, söz konusu mutabakatı uluslararası toplumun uzun süredir çözüm aradığı bir sorunun giderilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinin yanı sıra müzakerelere katkı sunan taraflar ve ilgili ülkelerin diplomatik çabalarını takdir ettiğini aktaran Lee, Güney Kore'nin anlaşmanın uygulanmasına destek vermek ve bölgesel barış ile refahın güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerekli işbirliğini sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güney Kore, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den ABD-Iran Mutabakatına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi
Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı
Çanakkale’de kilolarca sağlam sebzeyi ormana döktüler Çanakkale'de kilolarca sağlam sebzeyi ormana döktüler
Ademola Lookman’ın bonservisi belli oldu Ademola Lookman'ın bonservisi belli oldu
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu

20:27
Herkes bu çocuğu konuşuyor Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş
Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş
20:09
ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda bir ilk
ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
19:42
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
19:19
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
18:48
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 20:32:25. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'den ABD-Iran Mutabakatına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.