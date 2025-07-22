Güney Kore'den Barış İçin Diplomasi Vurgusu

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Hyunwoo Cho, son yıllarda yaşanan çatışmaların barışçıl yollarla çözümünde diplomasinin ve arabuluculuk mekanizmalarının önemini vurguladı.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cho, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Son yıllarda tanık olunan çatışmaların insani krizlere yol açmaya devam ettiğini belirten Cho, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünde diplomasinin ve arabuluculuk mekanizmalarının önemine dikkati çekti.

Cho, BM Şartı'nın 33. maddesinin hayata geçirilmesi çağrısında bulunarak, bu maddenin gerilimlerin tırmanmadan önce azaltılmasına ve şiddetin başlamasının ya da yeniden alevlenmesinin önlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bölgesel ve alt bölgesel örgütlerin sahip oldukları etki, meşruiyet ve coğrafi yakınlığın, onları sürdürülebilir barışın inşasında vazgeçilmez ortaklar haline getirdiğini kaydeden Cho, Afrika Birliği'nin kıta genelindeki çatışmaların çözümünde gösterdiği liderliğe övgüde bulundu.

Cho, kalıcı barışın ancak çatışmaların kökenine inerek ve kapsayıcı çözümler geliştirerek mümkün olabileceğine işaret ederek, yerel toplum temelli çözümler, uluslararası finans kuruluşlarının desteği ve BM ülke ekiplerinin koordinasyonunun bu çerçevede güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gambiya'da yaşananları, ulusal sahiplenme ve uluslararası işbirliğinin "başarılı entegrasyonu" olarak değerlendiren Cho, "Güney Kore Cumhuriyeti, BM Şartı'nın 33'üncü maddesinin tam olarak kullanılması yoluyla önleyici diplomasinin teşvik edilmesini amaçlayan çabaları desteklemeye hazırdır." dedi.