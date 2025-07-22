Güney Kore'den Barış İçin Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Kore'den Barış İçin Diplomasi Vurgusu

22.07.2025 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM'de konuşan Hyunwoo Cho, çatışmaların barışçıl çözümünde diplomasinin önemini vurguladı.

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Hyunwoo Cho, son yıllarda yaşanan çatışmaların barışçıl yollarla çözümünde diplomasinin ve arabuluculuk mekanizmalarının önemini vurguladı.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Cho, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Son yıllarda tanık olunan çatışmaların insani krizlere yol açmaya devam ettiğini belirten Cho, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünde diplomasinin ve arabuluculuk mekanizmalarının önemine dikkati çekti.

Cho, BM Şartı'nın 33. maddesinin hayata geçirilmesi çağrısında bulunarak, bu maddenin gerilimlerin tırmanmadan önce azaltılmasına ve şiddetin başlamasının ya da yeniden alevlenmesinin önlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bölgesel ve alt bölgesel örgütlerin sahip oldukları etki, meşruiyet ve coğrafi yakınlığın, onları sürdürülebilir barışın inşasında vazgeçilmez ortaklar haline getirdiğini kaydeden Cho, Afrika Birliği'nin kıta genelindeki çatışmaların çözümünde gösterdiği liderliğe övgüde bulundu.

Cho, kalıcı barışın ancak çatışmaların kökenine inerek ve kapsayıcı çözümler geliştirerek mümkün olabileceğine işaret ederek, yerel toplum temelli çözümler, uluslararası finans kuruluşlarının desteği ve BM ülke ekiplerinin koordinasyonunun bu çerçevede güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gambiya'da yaşananları, ulusal sahiplenme ve uluslararası işbirliğinin "başarılı entegrasyonu" olarak değerlendiren Cho, "Güney Kore Cumhuriyeti, BM Şartı'nın 33'üncü maddesinin tam olarak kullanılması yoluyla önleyici diplomasinin teşvik edilmesini amaçlayan çabaları desteklemeye hazırdır." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Barış İçin Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
İrfan Can Kahveci’nin transferinde sürpriz Herkes Beşiktaş derken Rennes İrfan Can Kahveci'nin transferinde sürpriz! Herkes Beşiktaş derken Rennes
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
Yağış azlığı Kahramanmaraş’ın barajlarını vurdu Yağış azlığı Kahramanmaraş'ın barajlarını vurdu
Galatasaray’da ayrılık Fransa’ya gidiyor Galatasaray'da ayrılık! Fransa'ya gidiyor
Selçuklu’dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyü yapılmasın diye kürek kemikleri kırılıyor
Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Feci kaza Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı Feci kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
Adana’da otomobil ile kamyonet çarpıştı 3 kişi yaralandı Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! 3 kişi yaralandı

19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
17:43
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
09:05
Geri sayım başladı İşte Hakan’ın Fenerbahçe’ye maliyeti
Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti
08:39
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
08:37
İstanbullular dikkat İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
İstanbullular dikkat! İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
08:11
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
07:54
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
05:59
İki ilde sağanak yağış sele neden oldu
İki ilde sağanak yağış sele neden oldu
01:21
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 20:29:18. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Barış İçin Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.