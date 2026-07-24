Güney Kore'den Çin'e Taş Aslan Heykelleri İade
Qing Hanedanlığı'na ait iki taş aslan heykeli, Güney Kore'den Çin'e iade edildi.
SEUL, 24 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'den Çin'e iade edilen Qing Hanedanlığı dönemine ait taş aslan heykelleri, 23 Temmuz 2026.
Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, Qing Hanedanlığı dönemine ait iki taş aslan heykelini, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kansong Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle teslim aldı. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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