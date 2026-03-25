Güney Kore'den İlk KF-21 Savaş Uçağı Tanıtımı

25.03.2026 13:07
Güney Kore, yerli KF-21 savaş uçağının tanıtımını gerçekleştirdi. Başkan Lee, projeyi duyurdu.

Güney Kore'de yerli üretim "KF-21" tipi ilk savaş uçağı için tanıtım töreni düzenlendi.

Yonhap ajansının haberine göre, Sacheon kentindeki Korea Aerospace Industries (KAI) Genel Merkezinde, "KF-21" savaş uçağının montajı tamamlanan ilk ürünü için tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin "sadece karada ve denizde değil, havada da barışı koruyacak silahları kendi teknolojisiyle güvence altında aldığını" belirtti.

Ülkesini dünyanın en iyi dört savunma gücünden biri yapmayı hedeflediklerini aktaran Lee, "Kendi teknolojimizle tasarladığımız ve kendi ellerimizle ürettiğimiz KF-21 savaş uçakları nihayet piyasaya sürülüyor." diye konuştu.

2015 yılında başlatılan projeyle üretilecek savaş uçaklarının "F-4" ve "F-5" savaş uçaklarının yerini alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Havacılık, Savunma, Güncel, Son Dakika

