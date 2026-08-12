Güney Kore'den Kolombiya'ya Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'den Kolombiya'ya Yardım

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Kolombiya'daki deprem için 1 milyon dolar insani yardım gönderecek.

Güney Kore, Kolombiya'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan deprem nedeniyle Kolombiya'ya 1 milyon dolar insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'daki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kolombiya'ya 1 milyon dolar insani yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Bu yardımın, ülkenin toparlanma çabalarına katkıda bulunmasını ve halkının bir an önce normale dönmesini sağlamasını umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Venezuela'ya da destek

Öte yandan bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada da Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Cho'nun haziranda meydana gelen depremler için Venezuela'ya taziyelerini ilettiği ve yardım sözü verdiği kaydedildi.

Depremler haziranda Venezuela'yı, ağustosta Kolombiya'yı vurdu

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 234 kişi yaşamını yitirmişti.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Ayrıca, 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki 2 depremde 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Uluslararası, Güney Kore, Kolombiya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Kolombiya'ya Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:18:32. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Kolombiya'ya Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.