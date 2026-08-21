Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Barış Çağrısı - Son Dakika
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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Barış Çağrısı

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Güney Kore, Kuzey Kore'ye eleştirilerin son bulması ve barış çağrısı yaptı.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye, "gereksiz eleştirilere ve aşağılayıcı sözlere" son verilmesi ve Kore Yarımadası'nda barış çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong'un ifadelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Kuzey'e "gereksiz eleştirilere son verilmesi ve Kore Yarımadası'nda barış" çağrısında bulunulan açıklamada, "Hükümetimize ve Devlet Başkanımıza yönelik aşağılayıcı sözler, karşılıklı güvenin tesis edilmesine yardımcı olmuyor." ifadesi kullanıldı.

Kim Yo-jong dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların azaltılması kararının ardından Güney Kore'nin "zor bir durumda olduğu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, 16 Ağustos'taki açıklamasında, hem çok maliyetli olmasını hem de Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada da 17-27 Ağustos'ta ABD ile ortaklaşa yapılması planlanan "Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatın 22 Ağustos'ta sona erdirileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Barış Çağrısı - Son Dakika

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