Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Dikkat

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Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Kuzey Kore ile diyaloğa açık tutumu sürdürmek istediklerini ancak provokasyonlara karşı sert yanıt vereceklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Choi, 2025'te ülke politikasıyla ilgili toplantıda Kuzey Kore konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Choi, "Koreler arası diyaloga açık bir tutumu sürdürürken ve değişen şartlara hızla yanıt verirken, özellikle sınır bölgelerinde, gerginliğin tırmanmasını önlemek için gerilimi aktif olarak idare edeceğiz." diye konuştu.

Devlet başkanlığına vekalet eden Choi, Pyongyang yönetiminin provokasyonlardan caydırılması için yoğun tedbirler alınacağını söyledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 6 Ocak'ta, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattığını bildirmişti.

Başkanlık, 14 Ocak'ta da Kuzey Kore'nin aynı istikamette birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Choi, Kuzey'in füze fırlatmasını kınayarak, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirtmişti.