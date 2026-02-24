Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Diyalog Çağrısı

24.02.2026 10:09
Güney Kore, Kuzey Kore'nin BMGK kararlarına uymasını ve diyalog sürecine dönmesini istedi.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin kararlarına uyma ve diyalog sürecine dönme çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diplomatik Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Jeong Yeon-doo, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nın üst düzey oturumunda konuştu.

Jeong, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin BMGK kararlarına tam uyum sağlaması ve diyalog sürecine dönmesi gerektiğini belirtti.

"Kuzey Kore'ye samimi çabalarımıza karşılık vermesi, yapıcı biçimde diyaloğa katılması ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ile ilgili BMGK kararlarına tam uyuma geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuşan Jeong, Pyongyang yönetiminin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı."

Jeong, Kuzey Kore'nin Rusya ile yürüttüğü askeri işbirliğinden de "derin endişe" duyduklarına işaret ederek, söz konusu işbirliğinin uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde zedelediğini ve derhal sona ermesi gerektiğini söyledi.

Seul yönetiminin Kore Yarımadası'nın "tam nükleer silahlardan arındırılması" hedefini sürdürdüğünü ifade eden Jeong, bu sürecin zaman alacağını kabul ettiklerini dile getirdi.

Jeong, bu kapsamda diyalog ve müzakere yoluyla Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının durdurulmasıyla başlayacak, orta vadede azalımı ve uzun vadede tamamen sona erdirilmesini öngören aşamalı bir nükleer silahsızlanma yaklaşımı izlediklerini kaydetti.

Kuzey Kore'nin, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın diyalog çağrılarına yanıt vermediği belirtiliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, daha önce iki ülke arasındaki ilişkileri "birbirine düşman iki devlet" olarak nitelendirmiş ve Güney Kore ile yeniden birleşme arayışında olmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kuzey Kore, Güney Kore, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

