Güney Kore'den Kuzey Kore'ye İHA Tepkisi - Son Dakika
06.04.2026 10:09
Devlet Başkanı Lee Jae Myung, izinsiz İHA uçurulmasının gereksiz gerilim yarattığını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'ye yönelik izinsiz insansız hava aracı (İHA) uçurulmasının Pyongyang ile gereksiz askeri gerilime yol açtığını belirterek, bu durumdan üzüntü duyduğunu bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre Lee, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, savcılığın geçen hafta Eylül 2025-Ocak 2026 döneminde Kuzey Kore'ye İHA uçurduğu iddiasıyla üç kişiyi suçladığını hatırlattı.

Lee, bu eylemlerin hükümet tarafından yapılmadığına dikkati çekerek, "Bu sorumsuz davranışların yol açtığı gereksiz askeri gerilim nedeniyle Kuzey Kore tarafına üzüntülerimi ifade ediyorum." dedi.

Sivillerin, Kuzey Kore'yi provoke edebilecek izinsiz ve bireysel eylemlerden kaçınması gerektiğini belirten Lee, bu tür girişimlerin ulusal strateji açısından gerekli görülse bile son derece dikkatli şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirmiş, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, 27 Şubat'ta Kuzey Kore'ye İHA uçurmakla suçlanan kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

