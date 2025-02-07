Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Uyarı

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Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, orduya " Kuzey Kore'nin provokasyonlarının ivedilikle yanıtlanması için hazırlıklı olma" talimatı verdi.

Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Choi, Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

Choi, burada yaptığı açıklamada, "Sağlam bir askeri komuta sistemi kurulurken, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna anında karşılık verecek bir duruş sürdürülmelidir." ifadesini kullandı.

Orduya, ülke içindeki "çalkantılı" durumdan etkilenmemeleri telkininde bulunan Choi, askeri eğitimlerin normal akışında sürmesi gerektiğini vurguladı.

Füze denemeleriyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore, en son 26 Ocak'ta denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etmişti.