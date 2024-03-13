Güney Kore\'den Lapsekili merhum Kore gazisi Özdemir\'in ailesine madalya ve berat gönderildi

Gaziantep'te İyilik Marketi, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Gaziantep'te hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan İyilik Marketi, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine giyimden gıdaya kadar birçok ürünü destek olarak sunuyor. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle oluşturulan İyilik Marketi, depremzedeler için de yardımlarını sürdürüyor. Kent genelinde ve depremin en çok etkilediği Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar kapı kapı dolaşılarak teslim ediliyor. İftar çadırları kurarak yaklaşık 4 bin kişiye hizmet sunan İyilik Marketi, ramazanın coşkusunu mahallelerde hissettirmek amacıyla iftar programları da düzenliyor.