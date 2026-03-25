Güney Kore'den Orta Doğu İçin Acil Önlemler
Güney Kore'den Orta Doğu İçin Acil Önlemler

25.03.2026 10:08
Güney Kore, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle iki acil durum merkezi kuracağını açıkladı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle denetim mekanizmasını güçlendirmek amacıyla iki "acil durum merkezi"nin kurulacağını söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, basın toplantısında konuşan Kim, Orta Doğu'da devam eden gerilimin ülkesi üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla hükümetin birtakım önlemler alacağını bildirdi.

Kim, denetim mekanizmasını sıkılaştırmak amacıyla Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de "acil durum ekonomi ekibi", Başbakanlık Ofisinde de "acil durum idare merkezi"nin kurulacağını açıkladı.

Ayrıca Kim, "Artık, en kötü senaryolar da dahil olmak üzere uzun süreli bir duruma hazırlıklı olmak için hükümetin önleyici müdahale sistemini güçlendirmenin zamanı geldi." dedi.

Kaynak: AA

Güney Kore, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Advertisement
