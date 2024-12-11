Güney Kore'den Suriye'ye Barış Mesajı - Son Dakika
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Güney Kore'den Suriye'ye Barış Mesajı

Güney Kore\'den Suriye\'ye Barış Mesajı

Güney Kore, Suriye'de şiddetin sona erip barış ve istikrarın sağlanmasını umuyor.

11.12.2024 14:46
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Güney Kore, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de şiddetin sona ermesini, barış ve istikrarın sağlanmasını istedi.

???????Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye'deki gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Yetkili, "Suriye'de şiddetin sona ermesini ve Suriyelilerin barış ve istikrara ulaşmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca yetkili, Esed rejiminin çökmesini, "Suriyelilerin uzun süredir beklediği bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Güney Kore'nin şu anda Suriye ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'den Suriye'ye Barış Mesajı - Son Dakika

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