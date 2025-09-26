Güney Kore ordusu, tartışmalı batı deniz sınırını kısa süreliğine geçen Kuzey Kore ticaret gemisini uzaklaştırmak için uyarı ateşi açtığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore ticaret gemisinin, Baengnyeong adası yakınlarındaki Kuzey Sınır Hattı'nı sabah 05.00 civarında geçtiği belirtildi.
Bunun üzerine Güney Kore ordusunun sesli uyarı verdiği ve uyarı ateşi açtığı bildirilen açıklamada, akabinde Kuzey Kore ticaret gemisinin geri çekildiği aktarıldı. Açıklamada, Kuzey Kore güçlerinin uyarı ateşine karşılık verip vermediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore, sınırı geçen Kuzey'in gemisine uyarı ateşi açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?