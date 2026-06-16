Güney Kore'den Yerli KF-21 Uçağına Sertifika - Son Dakika
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Güney Kore'den Yerli KF-21 Uçağına Sertifika

16.06.2026 10:28
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Güney Kore, yerli KF-21 savaş uçağının uçuş güvenliği testlerini başarıyla geçtiğini duyurdu.

Güney Kore'nin yerli üretim KF-21 tipi ilk savaş uçağının, uçuş güvenliği testlerini geçerek sertifika aldığı belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programları İdaresi (DAPA) tarafından, yerli üretim KF-21 tipi ilk savaş uçağına ilişkin açıklama yapıldı.

KF-21'in 2021-2026'da bir dizi güvenlik testini tamamladığı aktarılan açıklamada, savaş uçağının bu testlerin ardından uçuş güvenliği sertifikası aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uçağın 14 farklı değerlendirme alanındaki 745 şartın tamamını karşıladığı kaydedildi.

Yerli üretim KF-21

2015'te başlatılan projeyle üretilecek uçakların F-4 ve F-5 savaş uçaklarının yerini alması bekleniyor.

Üretimin ilk aşamasında, 2028'e kadar havadan havaya kabiliyetine odaklanan 40 uçak, ikinci aşamada ise 2032'ye kadar havadan karaya odaklanan 80 uçak üretilmesi planlanıyordu.

Yerli üretim KF-21 tipi ilk savaş uçağı için tanıtım töreni 25 Mart'ta düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Teknoloji, Havacılık, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Yerli KF-21 Uçağına Sertifika - Son Dakika

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