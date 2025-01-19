Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Tutuklandı

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, 'ayaklanmaya liderlik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklandı.

19.01.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı.

Yonhap'ın haberine göre, 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), savcılığın 20 gün dolmadan iddianameyi hazırlayacağını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise mahkemenin tutuklama kararını eleştirdi.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, sıkıyönetim soruşturması kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol hakkında dün tutuklama kararı çıkarmıştı.

Yoon destekçileri mahkeme binasını bastı

Yoon'un tutuklanmasının ardından, bu kararı protesto eden göstericiler, Seul Batı Bölge Mahkemesi binasına girdi.

Binaya "zorla girdikleri, camları kırdıkları ve bina çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerini püskürttükleri" belirtilen protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, 45 protestocuyu gözaltına aldı.

Öte yandan, dün, Yoon hakkında tutuklama kararının görüşüldüğü sırada mahkeme binası önünde yaklaşık 44 bin kişi, eski Devlet Başkanı'na destek gösterisi düzenlemişti.

Polisin gözaltına aldığı 45 protestocunun, dünkü gösteriye de katıldıkları ifade ediliyor.

Yüksek Savcılık Ofisi, bu protestoları soruşturmak amacıyla 9 kişilik ekip kurulduğunu duyurdu.

Yoon ise tutulduğu gözaltı merkezinde yazdığı mektupta, "barışçıl protesto" çağrısı yaptı.

Gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Seul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 13:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.