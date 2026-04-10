Güney Kore Hürmüz Boğazı'nda Sorun Yaşıyor

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin "büyük ölçüde engellendiğini" belirterek Güney Kore'nin alternatif nakliye yolları arayacağını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre Wi, başkent Seul'de düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere uygulanan geçiş kısıtlamalarını değerlendirdi.

Boğazdan gemi geçişlerinin "büyük ölçüde engellendiğini" aktaran Wi, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin duyurulması sonrası boğazdan geçen gemi sayısının "önemli ölçüde artmadığını" söyledi.

"Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri halen aksamış durumda. Tedarik zincirlerindeki belirsizliğin devam etmesi muhtemel." diyen Wi, Güney Kore'nin alternatif nakliye yolları arayacağını dile getirdi.

Wi, Seul hükümetinin, "alternatif ham petrol tedarikini güvence altına almaya çabalayacağını" bildirdi.

Bölgede mahsur kalan yaklaşık 2 bin geminin aynı anda ayrılmaya çalışmasının da zaman alabileceğine dikkati çeken Wi, olası güvenli nakliye rotalarının sağlanmasının da zorluk oluşturabileceğini kaydetti.