Güney Kore Hürmüz Boğazı'nda Sorun Yaşıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore Hürmüz Boğazı'nda Sorun Yaşıyor

10.04.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları nedeniyle alternatif nakliye yolları arayacak.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin "büyük ölçüde engellendiğini" belirterek Güney Kore'nin alternatif nakliye yolları arayacağını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre Wi, başkent Seul'de düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere uygulanan geçiş kısıtlamalarını değerlendirdi.

Boğazdan gemi geçişlerinin "büyük ölçüde engellendiğini" aktaran Wi, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin duyurulması sonrası boğazdan geçen gemi sayısının "önemli ölçüde artmadığını" söyledi.

"Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri halen aksamış durumda. Tedarik zincirlerindeki belirsizliğin devam etmesi muhtemel." diyen Wi, Güney Kore'nin alternatif nakliye yolları arayacağını dile getirdi.

Wi, Seul hükümetinin, "alternatif ham petrol tedarikini güvence altına almaya çabalayacağını" bildirdi.

Bölgede mahsur kalan yaklaşık 2 bin geminin aynı anda ayrılmaya çalışmasının da zaman alabileceğine dikkati çeken Wi, olası güvenli nakliye rotalarının sağlanmasının da zorluk oluşturabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Güney Kore, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:24:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.