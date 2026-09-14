Güney Kore, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı ve derhal durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Güney Kore, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı ve derhal durdurma çağrısı yaptı

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde sivilleri ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırılarını kınadı. Açıklamada Husilere saldırıları derhal durdurma çağrısı yapılırken, Kızıldeniz'de güvenli seyrüseferin küresel tedarik zincirleri ve enerji güvenliği için önem taşıdığı vurgulandı.

Güney Kore, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarını kınadı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından söz konusu saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde sivilleri ve ekonomik tesisleri hedef alan ve çok sayıda sivilin yaralanmasına yol açan saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılar ile seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atan eylemlerin hiçbir koşulda haklı gösterilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Husilere, saldırıları derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de serbest ve güvenli seyrüseferin sağlanması dahil Orta Doğu'da barış ve istikrarın, küresel tedarik zincirleri ve enerji güvenliği açısından uluslararası toplum için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı ve derhal durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika

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