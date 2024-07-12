Güney Kore, Japonya'yı tartışmalı adalardaki hak iddiasından vazgeçmeye çağırıyor - Son Dakika
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Güney Kore, Japonya'yı tartışmalı adalardaki hak iddiasından vazgeçmeye çağırıyor

Güney Kore, Japonya'yı Japon Denizi'ndeki tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları'nda hak iddia etmekten vazgeçmeye çağırdı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın adalarda hak iddia etmesini reddetti ve protesto etti. Güney Kore, Japonya'yı adalardaki hak iddiasını geri çekmeye çağırırken, provokasyonlara kararlılıkla karşılık vereceğini duyurdu. Tartışmalı adalar, Güney Kore ve Japonya arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

12.07.2024 11:53
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Güney Kore, Japonya'yı Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) "tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları"nda hak iddia etmekten vazgeçmeye çağırdı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suki, basına yaptığı açıklamada, Japonya'nın yayınladığı "beyaz belge"de, tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları'nda "hak iddia etmesini" reddetti.

Lim, "Japonya'nın tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk kapsamında Güney Kore'nin toprağı olan Dokdo Adaları'na haksız iddiasını yinelemesini güçlü şekilde protesto ediyoruz." dedi.

Japonya'ya söz konusu adalardaki hak iddiasını geri çekmesi için çağrıda bulunan Lim, Seul'un Tokyo'nun tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları'yla alakalı "provokasyonlarına kararlıkla karşılık vereceğini" duyurdu.

Lim, Japonya'nın tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları üzerinde hak iddiasının geleceğe dönük ikili ilişkilere yardımcı olmadığını söyledi.

Japonya Savunma Bakanlığınca bugün yayımlanan "beyaz belge"de, "Japonya'yı Çevreleyen Güvenlik Ortamı" başlığı altında paylaşılan haritada, "Takeşima Adaları hakkında toprak anlaşmazlığı" bulunduğu kaydedilmişti.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Japonya'yı tartışmalı adalardaki hak iddiasından vazgeçmeye çağırıyor - Son Dakika

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