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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki yeni nükleer reaktörün 2024'te faaliyete geçeceğini iddia etti - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki yeni nükleer reaktörün 2024'te faaliyete geçeceğini iddia etti

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'deki Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki yeni nükleer reaktörün 2024'ün yaz aylarında tamamen faaliyete geçeceğini savundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise Yongbyon'daki Hafif Su Reaktörü'nün çalıştırıldığını duyurmuştu. Kuzey Kore'nin tartışmalı nükleer araştırma merkezi 1965'te inşa edilmiş ve daha önce kapatılması kararlaştırılmıştı, ancak 2008'de tekrar faaliyete geçirilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore\'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi\'ndeki yeni nükleer reaktörün 2024\'te faaliyete geçeceğini iddia etti
29.12.2023 - 17:27,
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki yeni nükleer reaktörün, 2024'ün yaz aylarında tamamen faaliyete geçebileceğini iddia etti.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Nükleer reaktörlerin deneme aşamasında olduğunu ileri süren Shin, 2024'ün yaz aylarında yeni nükleer reaktörün resmi olarak faaliyete geçeceğini savundu.

Shin, 2023'ün yaz aylarında Kuzey Kore'deki reaktörün soğutma sisteminde faaliyetlerin tespit edildiğini de öne sürdü.

UAEA, reaktörün çalıştırılmaya başlandığını duyurmuştu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Kuzey Kore'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki 2'inci nükleer reaktörü olan Hafif Su Reaktörü'nün çalıştırılmaya başlandığını gösteren verilerin gözlemlendiğini duyurmuştu.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, daha önce de Yongbyon'daki Hafif Su Reaktörü ve çevresinde artan düzeyde hareketlilik gözlemlediklerini, ekimde söz konusu reaktörün soğutma sisteminden güçlü oranda su tahliyesinin yapıldığının tespit edildiğini, bu gözlemlerin de Hafif Su Reaktörü'nün işletilmeye başlanmasıyla tutarlı olduğunu ifade etmişti.

Grossi, diğer reaktörler gibi Hafif Su Reaktörü'nün de plütonyum üretebileceğini, bunun endişe kaynağı olduğunu kaydetmişti.

Kuzey Kore'nin tartışmalı nükleer araştırma merkezi

Kuzey Kore'nin tartışmalı Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi 1965'te Sovyetler Birliği'nin yardımıyla inşa edilmişti.

Daha sonra Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşmek üzere Güney Kore, Japonya, Çin, Rusya ve ABD'den oluşan ve "6 Taraflı Görüşmeler" adı verilen oluşum, 2007'de tesisin faaliyetlerine son verilmesini kararlaştırmış ancak daha sonra Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tamamen imha edilmesi planlanan tesisin 2008'de yeniden canlandırılacağı Pyongyang yönetimi tarafından açıklanmıştı.

UAEA, 2014'te söz konusu tesisteki ilk nükleer reaktörün faaliyete geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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