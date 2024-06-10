Güney Kore, Kuzey Kore'ye daha fazla 'çöp' balonu gönderdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'ye daha fazla 'çöp' balonu gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore\'ye daha fazla \'çöp\' balonu gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde 'çöp' bulunan yaklaşık 310 balon daha gönderdiğini bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, Kuzey Kore'nin gönderdiği 'çöp balonlarına' ilişkin açıklama yaparken, balonların çoğunun rüzgar nedeniyle Güney Kore'ye ulaşmadığını belirtti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise Güney Kore'nin sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam etmesi durumunda yeni bir karşı hamle yapacaklarını söyledi.

10.06.2024 09:47
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 310 balon daha gönderdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore tarafından yaklaşık 310 "çöp" balonu gönderildiğini aktaran Lee, bu balonların çoğunun rüzgar nedeniyle Güney Kore'ye ulaşmadığını kaydetti.

Balonların içinde müsvedde kağıt ve plastik bulunduğunu belirten Lee, toksik maddeye rastlanmadığını ifade etti.

Lee, "Ordumuz, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna ezici bir çoğunlukla karşılık verebilecek kapasiteye sahip." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore'den "karşı hamle" mesajı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, ülke lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney tarafının sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceği açıklamasına ilişkin konuştu.

Güney'in bu eylemlerini kınadıklarını belirten Kim, "Güney Kore, propaganda broşürü dağıtma ve hoparlörle yayın yapma provokasyonunu gerçekleştirirse Kuzey Kore'nin yeni karşı hamlesine tanık olacaktır." ifadesini kullandı.

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Ardından Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.

Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı. Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'ye daha fazla 'çöp' balonu gönderdi - Son Dakika

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