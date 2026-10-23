Güney Kore, Kuzey Kore'ye MDL'yi ortak doğrulamak için askeri görüşme teklif etti - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'ye MDL'yi ortak doğrulamak için askeri görüşme teklif etti

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ile Koreler arası askeri görüşmeler yapılmasını resmen teklif etti. Görüşmede MDL'nin ortaklaşa doğrulanması ve askeri iletişim hatlarının yeniden tesisi ele alınacak; gerekirse BM Komutanlığının katılacağı üçlü toplantı da yapılabilecek.

Güney Kore, sınırdaki gerilimi azaltmak için Kuzey Kore ile askeri görüşme başlatılması teklifinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Hong-cheol, yaptığı basın açıklamasında, Askeri Sınır Hattı (MDL) konusunda iki ülke arasında "farklı algıların devam ettiğini" belirtti.

Kim, Güney Kore Savunma Bakanlığının, Kuzey Koreli yetkililerle Koreler arası askeri görüşmeler gerçekleştirilmesini resmen teklif ettiğini bildirdi.

Kim, söz konusu görüşmede, MDL'nin konumunu ortaklaşa doğrulama, askeri iletişim hatlarının yeniden tesis edilmesi ve sınırda kazara yaşanabilecek çatışmaları önleme tedbirlerinin ele alınmasının amaçlandığını ifade etti.

Gerekli görülmesi halinde Güney Kore'de konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığının da katılacağı üçlü bir toplantı yapılmasının muhtemel olduğunu belirten Kim, Kuzey Kore tarafının olumlu yanıt vermesini beklediklerini kaydetti.

Kim, ayrıca gelecekteki olası çatışmalara ilişkin "olağanüstü önlemler" alınması gerektiğini vurgulayarak, "Zarar yalnızca bir tarafla sınırlı kalmayacak." ifadesini kullandı.

İki Kore arasında sınır gerilimi tırmandı

Son dönemde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim, Askerden Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de Güney Koreli 3 askerin bir kara mayınının patlaması sonucunda yaralanması ve Seul'ün olaya ilişkin Pyongyang'ı suçlamasıyla yeniden tırmandı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia ederek, Seul hükümetini provokasyonla suçlamıştı.

Kim Yo-jong, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve geçen yıl durdurdukları hoparlörden propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini belirtmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung da cephe hattındaki birliği ziyaretinde askerlere, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin meşru önlemlerini gerekçe göstererek yeni provokasyonlara başvurması halinde kararlı şekilde karşılık verilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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