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Güney Kore, Kuzey Kore'ye petrol ve kömür kaçakçılığı yapan gemilere yaptırım uyguladı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'ye petrol ve kömür kaçakçılığı yapan gemilere yaptırım uyguladı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore gemilerinin rafine petrol ve kömür kaçakçılığı yaparak bu ülkeye kaynak sağladığı gerekçesiyle 11 gemi, 2 kişi ve 3 firmaya yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırımların, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarında kullanılan yasa dışı kaynak ve finansman sağlamasını engellemek amacıyla uygulandığı belirtildi. Bu, Güney Kore'nin 2016'dan bu yana ilk kez gemilere bağımsız yaptırım uyguladığı olaydır.

Güney Kore, Kuzey Kore\'ye petrol ve kömür kaçakçılığı yapan gemilere yaptırım uyguladı
17.01.2024 - 11:56,
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore gemileriyle "rafine petrol ve kömür kaçakçılığı" yaparak bu ülkeye kaynak sağladıkları gerekçesiyle 11 gemi, 2 kişi ve 3 firmaya yaptırım uygulandığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlığın açıklamasında yaptırımların, Kuzey Kore'ye "nükleer ve füze programlarında kullanılan yasa dışı kaynak ve finansman sağlanmasından caydırma" amacıyla uygulandığı bildirildi.

Kuzey Kore gemilerine "rafine petrol ve kömür aktararak kaçakçılık yaptıkları" gerekçesiyle 11 geminin yaptırım kapsamına alındığı bildirilen açıklamada, bu kapsamda 3 firmanın yanı sıra Kuzey Koreli 2 kişinin de yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Güney Kore'nin 2016'dan bu yana ilk kez gemilere "bağımsız yaptırım" uyguladığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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