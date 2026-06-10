Güney Kore Lideri'nden Kuzey Kore Açıklaması - Son Dakika
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Güney Kore Lideri'nden Kuzey Kore Açıklaması

10.06.2026 14:26
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Lee Jae Myung, savaş sonrası Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonrasında Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmeye daha az meyilli olacağını düşündüğünü belirtti.

Lee, İngiltere merkezli The Economist dergisine verdiği mülakatta Kuzey Kore'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaman zaman gündeme gelen, ABD ile nükleer enerjili denizaltılarda işbirliği konusuyla ilgili Lee, bu alandaki çalışmaların atom reaktörlerini çalıştıracak düzeyde kalacağına işaret ederek, ülkesinin kendi nükleer silahını geliştirmesinin "gerçekçi olmayan ve istenmeyen bir durum" olduğunu savundu.

Lee, Kuzey Kore'nin silahlanması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın "özgün kişiliğinin duruma faydalı olabileceğini" belirtmesine rağmen ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından vazgeçmeye daha az meyilli olacağını belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Eylül 2025'te yaptığı açıklamada ABD'ye uzun süredir askıya alınan diplomasinin yeniden başlatılması için ön koşul olarak nükleer silahları bırakma talebinden vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi, aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip devlet statüsü, geri adım atılmayacak bir çizgidir ve bu, birileri kabul etsin ya da etmesin, apaçık bir gerçektir." ifadesiyle, ülkenin nükleer silahlanma adımlarından vazgeçmeyeceği, bunu pazarlık konusu yapmayacağı mesajını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Lideri'nden Kuzey Kore Açıklaması - Son Dakika

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