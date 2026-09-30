Güney Kore, MDL'yi son 2 ayda 50 kez geçtiği öne sürülen askerlere uyarı ateşi açtı

Kuzey Kore askerlerinin, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattı olan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) son 2 ayda 50 kez geçtiği öne sürüldü.

Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Yu Yong-weon, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) aldığı bilgiye dayanarak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yu, Kuzey Kore askerlerinin ağustosta 20, eylülde ise 30 kez MDL'yi geçtiğini kaydetti.

Kuzey Koreli askerlerin sınırı geçmelerinin ardından Güney Kore ordusunun uyarı ateşi açarak askerlerin geri çekilmesini sağladığı aktarıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül'de Kuzey Kore'yi Güney Kore'den ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında patlama meydana gelmişti.

DMZ'nin batı kesiminde, Askeri Sınır Çizgisi'nin (MDL) güneyindeki patlama sonucu 3 subay yaralanmıştı.