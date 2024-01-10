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Güney Kore'nin ana muhalefet partisi lideri hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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Güney Kore'nin ana muhalefet partisi lideri hastaneden taburcu edildi

Güney Kore'nin ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, geçen hafta boynundan bıçaklanmasının ardından hastaneden taburcu edildi. Lee, basın toplantısında muhaliflere yönelik şiddetin sona erdirilmesi ve karşılıklı saygı ile bir arada yaşama siyasetinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore\'nin ana muhalefet partisi lideri hastaneden taburcu edildi
10.01.2024 - 10:16,
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SEUL, 10 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore'nin ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung Çarşamba günü hastaneden taburcu edildi. Lee, geçen hafta boynundan bıçaklanmıştı.

Lee, Seul'daki hastanenin önünde yaptığı basın toplantısında, muhalifleri öldürmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik savaş tipi siyasetin sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, yaşadığı olayın nefret siyasetini sona erdirmek ve karşılıklı saygı ile bir arada yaşama siyasetini yeniden tesis etmek için bir fırsat olması temennisinde bulundu.

Siyasi lider, 2 Ocak'ta ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a yaptığı ziyaret sırasında 60 yaşlarında bir adam tarafından boynunun sol tarafından bıçaklanmıştı.

Lee, Busan'daki ilk müdahalenin ardından ameliyata alınmak üzere helikopterle Seul'daki hastaneye nakledilmişti.

Kaynak: Xinhua
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