Güney Kore'nin Üçüncü Casus Uydusu Uzaya Gönderildi

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Güney Kore, SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketinin taşıdığı üçüncü casus uydusunun başarıyla uzaya gönderildiğini duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin üçüncü yerli üretim casus uydusunun ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, SpaceX üretimi Falcon 9 adlı roketin taşıdığı, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR) ile donatılan uydunun yörüngeye başarıyla yerleştiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini daha iyi gözlemleyebilmek için uydu ağı kurmayı amaçlayan Güney Kore, ilk casus uydusunu Aralık 2023, ikincisini de Nisan 2024'te uzaya göndermişti.