Güney Kore Sanayi Bakanı, ABD ile nükleer reaktörlerde anlaşma sağlanmadığını söyledi - Son Dakika
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Güney Kore Sanayi Bakanı, ABD ile nükleer reaktörlerde anlaşma sağlanmadığını söyledi

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Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, ABD ile nükleer reaktör projelerinde henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi. Bakan Kim, Trump'ın 200 milyar dolara kadar yatırım açıklamasının yalnızca genel ilkeleri koyduğunu, ayrıntıların sonra ele alınacağını belirtti.

Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, ABD ile nükleer reaktör projeleri konusunda henüz anlaşmaya varmadıklarını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Bakan Kim, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'nin ABD'deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığına ilişkin açıklamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Projelerin ticari uygulanabilirliğine ve ulusal çıkarlara en yüksek önceliği verdiklerini belirten Kim, her projenin karlılığı ve riskleri ile Güney Koreli şirketler için fırsatları titizlikle incelerken ABD tarafıyla istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Kim, söz konusu çerçevenin yalnızca genel ilkeleri ortaya koyduğunu ve iki ülkenin henüz belirli nükleer reaktör projeleri üzerinde anlaşmaya varmadığını, ayrıntıların daha sonra ele alınacağını aktardı.

"ABD, Alaska LNG projesi konusunda üzerinde anlaşmaya vardığımızın ötesine geçti." ifadelerini kullanan Kim, tarafların, mutabakat zaptı kapsamında ticari uygunluğa bağlı olmak üzere proje üzerinde çalışmalara başlama konusunda anlaştığını söyledi.

Trump, Güney Kore'nin ABD'ye 200 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirterek, söz konusu yatırımlar kapsamında Texas'ta 6 gigavatlık bir elektrik üretim tesisi, 8 yeni büyük ölçekli nükleer santral ve Alaska'da LNG boru hattının inşa edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpGüney KoreEkonomiGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

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