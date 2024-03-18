Güney Kore Savunma Bakanı: Kuzey Kore, Rusya'ya 7 Bin Konteyner Dolusu Mühimmat Gönderdi

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri Rusya'ya mühimmat ve askeri teçhizatla dolu yaklaşık 7 bin konteyner gönderdiğini iddia etti.
Shin, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 7 bin konteyner dolusu mühimmat ve askeri teçhizat yardımında bulunduğunu, söz konusu yardımların hem gemilerle hem de demir yoluyla gönderildiğini savundu.
Bakan Shin, bu yardımlar karşılığında Kuzey'in Rusya'dan yaklaşık 9 bin konteyner dolusu yardım aldığını da öne sürdü.
Japonya ve Güney Kore, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin 3'üncü Demokrasi Zirvesi'nden hemen önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmişti.
Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'ye destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Pyongyang'ın balistik füze fırlatmasını kınamıştı.
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İstanbul Havalimanı, Eurocontrol'ün yayımladığı rapora göre şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise Avrupa'daki 10. en yoğun havalimanı oldu.
Erzurum-Artvin karayolu Karagöbek mevkisinde Mustafa Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kaza yapmadan önce Tortum ilçesinde bir cenaze törenine katıldıkları belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu. Yavaş, Gençlerbirliği'nin Ankara ve Ankaralılar için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kulübe olan desteğin süreceğini ifade etti. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'nin gerçekleştirdiği mitingde DEM Parti'ye destek pankartlarına ilişkin açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, pankartı açanların alandan uzaklaştırıldığını belirtti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Patlamada ölen Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü'nün Pendik'te tanınan bir iş adamı olduğu belirlendi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tekeri patlayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Şüphelilerin, 17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda ve sosyal medya üzerinde Öcalan posteri açtıkları belirlenmişti.
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