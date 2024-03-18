Güney Kore Savunma Bakanı: Kuzey Kore, Rusya'ya 7 Bin Konteyner Dolusu Mühimmat Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Savunma Bakanı: Kuzey Kore, Rusya'ya 7 Bin Konteyner Dolusu Mühimmat Gönderdi

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri Rusya'ya yaklaşık 7 bin konteyner dolusu mühimmat ve askeri teçhizat gönderdiğini iddia etti. Bakan Shin, bu yardımlar karşılığında Kuzey'in Rusya'dan yaklaşık 9 bin konteyner dolusu yardım aldığını da öne sürdü.

18.03.2024 19:37  Güncelleme: 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri Rusya'ya mühimmat ve askeri teçhizatla dolu yaklaşık 7 bin konteyner gönderdiğini iddia etti.

Shin, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 7 bin konteyner dolusu mühimmat ve askeri teçhizat yardımında bulunduğunu, söz konusu yardımların hem gemilerle hem de demir yoluyla gönderildiğini savundu.

Bakan Shin, bu yardımlar karşılığında Kuzey'in Rusya'dan yaklaşık 9 bin konteyner dolusu yardım aldığını da öne sürdü.

Japonya ve Güney Kore, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin 3'üncü Demokrasi Zirvesi'nden hemen önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'ye destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Pyongyang'ın balistik füze fırlatmasını kınamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Savunma Bakanı: Kuzey Kore, Rusya'ya 7 Bin Konteyner Dolusu Mühimmat Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu
    20:43 İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

    İstanbul Havalimanı, Eurocontrol'ün yayımladığı rapora göre şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise Avrupa'daki 10. en yoğun havalimanı oldu.

  • Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
    20:42 Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

    Erzurum-Artvin karayolu Karagöbek mevkisinde Mustafa Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kaza yapmadan önce Tortum ilçesinde bir cenaze törenine katıldıkları belirtildi.

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti
    20:42 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu. Yavaş, Gençlerbirliği'nin Ankara ve Ankaralılar için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kulübe olan desteğin süreceğini ifade etti. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

  • CHP Alanya İlçe Başkanı: Provakatif pankart açanlar uzaklaştırıldı
    20:38 CHP Alanya İlçe Başkanı: Provakatif pankart açanlar uzaklaştırıldı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'nin gerçekleştirdiği mitingde DEM Parti'ye destek pankartlarına ilişkin açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, pankartı açanların alandan uzaklaştırıldığını belirtti.

  • Gebze'deki Beton Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, 6 Yaralı
    20:36 Gebze'deki Beton Fabrikasında Patlama: 2 Ölü, 6 Yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Patlamada ölen Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü'nün Pendik'te tanınan bir iş adamı olduğu belirlendi.

  • Malatya'da Tekeri Patlayan Otomobil Şarampole Uçtu: 8 Yaralı
    20:35 Malatya'da Tekeri Patlayan Otomobil Şarampole Uçtu: 8 Yaralı

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tekeri patlayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 2 tutuklama, 3 adli kontrol
    20:33 İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 2 tutuklama, 3 adli kontrol

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Şüphelilerin, 17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda ve sosyal medya üzerinde Öcalan posteri açtıkları belirlenmişti.


19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
18:17 TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 20:44:38. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore Savunma Bakanı: Kuzey Kore, Rusya'ya 7 Bin Konteyner Dolusu Mühimmat Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement