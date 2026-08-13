Güney Kore Savunma Reformları Hızlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore Savunma Reformları Hızlanıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Lee, ordunun teknoloji odaklı yapıya geçişini ve reformları hızlandırmayı talep etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ordunun ileri teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarla donatılmış teknoloji odaklı yapıya dönüştürülmesi için savunma reformlarının hızlandırılması talimatını verdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, düşük doğum oranları nedeniyle büyük ölçüde personel ve piyade gücüne dayanan askeri yapının sürdürülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ordunun, ileri teknoloji ve gelişmiş ekipmanların merkezde olduğu daha teknolojik ve etkin yapıya dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Lee, savunma reformlarının hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Öte yandan, askerlik hizmetinin gençler açısından "zaman kaybı" olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Lee, askerlik sürecinin, eğitim ile istihdama katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.

Korea Herald gazetesinin dünkü haberinde de Güney Kore ordusunun, ülke nüfusundaki düşüşe bağlı olarak personel sayısının azalması nedeniyle özellikle bakım ve lojistik alanında daha çok yapay zekaya, robotlara ve otonom sistemlere yöneldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Teknoloji, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Savunma Reformları Hızlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
İran Büyükelçiliği Trump’la dalga geçti: Gizli uçuşu böyle tiye aldılar İran Büyükelçiliği Trump'la dalga geçti: Gizli uçuşu böyle tiye aldılar
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu Son anda kurtuldular Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç

14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
13:58
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
13:38
Vlahovic’in İstanbul’a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 14:42:15. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore Savunma Reformları Hızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.