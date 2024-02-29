Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin artan faaliyetleriyle mücadele konusunda işbirliğini artıracak - Son Dakika
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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin artan faaliyetleriyle mücadele konusunda işbirliğini artıracak

Güney Kore ve ABD, bu yıl düzenlenecek seçimler öncesinde Kuzey Kore'nin bölgede artan faaliyetleriyle mücadele etmek için işbirliğini güçlendireceklerini bildirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin bölgedeki gerilimi artırabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki durum da ele alındı ve iki ülkenin bölgesel ve küresel zorluklar karşısında birlikte hareket ettiği vurgulandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise Kuzey Kore'nin muhtemelen provokasyonlara başvuracağını ve ülkenin hızlı ve ezici bir yanıt vereceğini belirtti.

29.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
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Güney Kore ve ABD, iki ülkede bu yıl düzenlenmesi beklenen seçimler öncesinde Kuzey Kore'nin bölgede artan faaliyetleriyle mücadele konusunda işbirliğini artıracaklarını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, ABD ziyareti kapsamında mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakanlar, nisanda düzenlenecek Güney Kore parlamento seçimleri ve kasımdaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin bölgedeki gerilimi artırabileceğine dikkati çekti.

Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Cho, "Nükleer ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde, Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme, yasa dışı gelirlerini engelleme ve insan hakları konusunda işbirliğini güçlendirmede mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki durumu da ele alan bakanlar, Seul ve Washington'ın, bölgesel ve küresel zorluklar karşısında "her zaman birlikte hareket ettiği" vurgulandı.

Yoon da Kuzey Kore'nin faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu

Öte yandan, dün Seul'ün güneydoğusundaki Goesan bölgesinde düzenlenen askeri törende konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol da benzer açıklamalar yaptı.

Yoon, "Bu yılki genel seçimler öncesinde muhtemelen Kuzey Kore, kamuoyunu bölmek üzere çeşitli provokasyonlara ve psikolojik saldırılara başvuracaktır." dedi.

Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına karşı ülkesinin hızlı ve ezici" bir yanıt vereceğini belirten Yoon, nükleer caydırıcılığı artırma taahhüdünde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin artan faaliyetleriyle mücadele konusunda işbirliğini artıracak - Son Dakika

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