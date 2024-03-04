Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle ortak askeri tatbikata başladı.
Yonhap'ın haberine göre, "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak tatbikatın 11 gün sürmesi hedefleniyor.
Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirildi.
Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) bünyesindeki ülkelerden personelin gözlemci olarak katılacağı tatbikatın 14 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.
Genelkurmay Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, yaklaşık 48 saha çalışmasının planlandığı tatbikatta Kuzey Kore füzelerinin tespiti ve müdahaleye ilişkin çalışmaların gerçekleştirileceği bildirilmişti.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul da 29 Şubat'ta ABD ziyareti kapsamında mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmiş, basın toplantısında Cho, "Nükleer ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme, yasa dışı gelirlerini engelleme ve insan hakları konusunda işbirliğini güçlendirmede mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore ve ABD Ortak Savunma Tatbikatına Başladı - Son Dakika
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