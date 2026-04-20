Güney Kore ve Hindistan'dan Ticaret Anlaşması

20.04.2026 13:57
Güney Kore ve Hindistan, 2030'a kadar ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarmak için anlaştı.

Güney Kore ve Hindistan, karşılıklı ticaret hacmini 2030'a kadar yaklaşık iki kat artırarak 50 milyar dolara çıkarma hedefi konusunda anlaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Hindistan'a ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lee, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması konusunu ele aldıklarını belirtti.

Lee, Hindistan ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) güncellenmesine yönelik müzakereleri hızlandırma ve ikili ticaret hacmini 2030'a kadar yaklaşık 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarma hedefi belirlediklerini bildirdi.

Modi de söz konusu müzakerelerin bu yıl içinde yeniden başlatılacağını, sürecin en kısa sürede sonuçlandırılması için çaba göstereceklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki temasları sürdüreceklerini vurgulayan Modi, teknoloji ve tedarik zincirlerinde işbirliğini güçlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmelere de dikkati çeken taraflar, bölgedeki belirsizlikler karşısında enerji tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulmasına yönelik işbirliğini artırma konusunda anlaştıklarını kaydetti.

İki lider, Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının küresel güvenlik ve ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğu konusunda görüş birliği sağladıklarının altını çizdi.

Zirve kapsamında taraflar, ticaret, yatırım, gemi inşası ve yapay zeka alanlarında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 15 anlaşma imzaladı.

Lee'nin bu ziyareti, 8 yıl sonra Güney Koreli bir devlet başkanının Hindistan'a yaptığı ilk ziyaret oldu.

Kaynak: AA

