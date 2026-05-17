Güney Kore ve İran'dan Hürmüz Boğazı Görüşmesi

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı gemiye yönelik saldırıya ilişkin Tahran yönetiminin tutumunu netleştirmesini istedi.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Cho ve Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

Cho, Güney Kore hükümetinin, "HMM Namu" isimli kargo gemisinde 4 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin ek soruşturma yürüttüğünü aktardı.

İran'a olayın koşullarına ilişkin tutumunu netleştirme çağrısında bulunan Cho, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemilerin güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının önemine işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de boğazda güvenliğin sağlanması konusunda mutabık olduklarını belirterek, bölgede süren gerginliğin bir an önce sona ermesi gerektiğine işaret etti.

Görüşmede taraflar, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore gemileri ve mürettebatının güvenliğine yönelik yakın temasın sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Ne olmuştu?

Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.

Gemide, 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.

Gemi, inceleme amacıyla Dubai Limanı'na ulaşmıştı.