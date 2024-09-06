Kişida ve Yoon'dan İşbirliği Vurgusu

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Güney Kore ve Japonya liderleri, Tokyo- Seul ilişkilerinde son dönem yakalanan ivmenin korunmasının önemini vurgulayarak, işbirliğinin geliştirilmesinde anlaştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkilerin son durumunu ele aldı.

Kişida ve Yoon, Japonya ve Güney Kore ilişkilerinde son dönemde yakalanan ivmenin korunmasının önemine işaret ederek, iki ülke işbirliğinin ilerletilmesi için mutabakata vardı.

Liderler, iki ülke vatandaşlarının üçüncü bir ülkeden acil bir durumda tahliyesi ve ikili göç prosedürlerinin kolaylaştırılmasını kapsayan müzakerelerin ayrıntılı ele alınmasında görüş birliğine vardı.

Kuzey Kore yönetiminin füze denemeleri dahil olmak üzere bölgesel güvenlik tehditlerini ele alan liderler, tehditler karşısında ortak müttefikleri ABD ile birlikte çalışılmasında mutabık kaldı.

"Yeni bir sayfa" vurgusu

Japonya Başbakanı Kişida, gazetecilere açıklamasında, "Son iki yıldır ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde güçlü bir arzuya sahip Yoon gibi güvenilir bir ortakla elimizden gelenin en iyisini yaptık." dedi.

Japonya-Güney Kore ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açtıklarına inandıklarını kaydeden Kişida, "Hem Japonya hem de Güney Kore gelecekte bu ilerlemeyi sürdürmeli." diye konuştu.

Normalleşmenin 60. yıl dönümü

Yoon da Seul-Tokyo ilişkilerinin güçlendirilmesi çabalarının desteklenmesi gerektiğini kaydederek, "Kurduğumuz ikili işbirliğinin olumlu ivmesini sürdürmek önemli." ifadesini kullandı.

Haziran 2025'te iki ülke diplomatik ilişkilerinin normalleştirilmesinin 60. yıl dönümü olduğunu anımsatan Yoon, gelecek yıl ilişkilerin "yeni bir seviye"ye taşınabilmesini diledi.

Son dönem

Mayıs 2022'de Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenen Yoon Suk-yeol ve yönetimi, son dönemde Japonya ile "gelecek odaklı komşuluk diplomasisi" vurgusu yapıyor.

Yoon, Mayıs 2023'te Hiroşima'daki G-7 Zirvesi'ne konuk olmuştu. İki ülke lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde Ağustos 2023'te Camp David'de bir araya gelmişti.

Yoon'un Mart 2023'teki Tokyo ziyareti, 2011'de ara verilen yıllık karşılıklı ziyaretlerin yeniden başlatılmasında ilk adım olarak kayda geçmişti.

Güney Kore merkezli Yonhap ajansına göre, son iki yılda 12. görüşmesini yapan Kişida ve Yoon'un bu buluşması "üst düzey mekik diplomasisinin son ürünü" olarak nitelendiriliyor.

Geçen ay, iktidar partisi içi siyasi fon skandalı nedeniyle görevinden eylül sonunda istifa edeceğini açıklayan Kişida'nın gezisinin, son yurt dışı ziyaretlerinden olabileceği kaydediliyor.