Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi\'nde doğu güzergahı birinci aşama hatlarına su verildi

YANGZHOU, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Güney-Kuzey Su Aktarma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi'nin doğu güzergahının birinci aşamasındaki tüm hatlara salı günü su verilmeye başlandı.