Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi\'nde doğu güzergahı birinci aşama hatlarına su verildi

Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi'nde doğu güzergahı birinci aşama hatlarına su verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Güney-Kuzey Su Aktarma Kurumu, Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi'nin doğu güzergahının birinci aşamasındaki tüm hatlara salı günü su verilmeye başlandığını açıkladı. Kurumun açıklamasına göre, söz konusu aşamadaki hatların tamamına su sevkiyatı başlamış oldu.
YANGZHOU, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Güney-Kuzey Su Aktarma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi'nin doğu güzergahının birinci aşamasındaki tüm hatlara salı günü su verilmeye başlandı.
Kaynak: Xinhua
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