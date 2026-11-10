Güney Pars gaz sahasındaki platformda yangın söndürüldü, personel tahliye edildi - Son Dakika
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Güney Pars gaz sahasındaki platformda yangın söndürüldü, personel tahliye edildi

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Petrol Bakan Yardımcısı Zeraatkar, Güney Pars'ın 14. fazındaki SPD14D platformundaki yangının söndürüldüğünü bildirdi. Günlük 14,5 milyon metreküp gaz üreten platformun tahliye edildiği, personelin sağlığının iyi olduğu ve yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi.

İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası'nın 14. fazındaki platformlardan birinde çıkan yangını ekiplerin kontrol altına aldığı bildirildi.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Zeraatkar, Fars Haber Ajansı'na konuşarak olaya ilişkin bilgi verdi

Zeraatkar, Güney Pars'ın 14. fazındaki SPD14D platformunda kısa bir süre önce yangın çıktığını, doğal gaz sahasındaki durumun tamamen kontrol altında olduğunu ve yangının söndürüldüğünü belirtti.

Platformun, Güney Pars'ın günlük 700 milyon metreküpü aşan toplam doğal gaz üretiminin 14,5 milyon metreküplük bölümünü karşıladığını aktaran Zeraatkar, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve gaz sızıntısı veya operasyonel kaza ihtimallerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Pars Petrol ve Gaz Şirketi Halkla İlişkiler Biriminden konuya ilişkin yapılan açıklamada, platformun tahliye edildiği, tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve platformdan güvenli şekilde ayrıldıkları ifade edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için uzman ekiplerin inceleme ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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