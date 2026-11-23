İran Petrol Bakan Vekili Hamid Boverd, doğal gazın İran üzerinden transit geçişi konusunda Azerbaycan ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Tesnim Haber Ajansına konuşan Boverd, Petrol Bakanlığının önceliğinin üretimi artırmak ve ihracatı istikrara kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Boverd, "Doğal gazın transit geçişi konusunda Azerbaycan gibi ülkelerle temas ve işbirliğimizi devam ettiriyoruz." dedi.

ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Güney Pars Doğal Gaz Sahası'ndaki tahrip olan bölümün yeniden faaliyete geçirilmesi çalışmalarının sürdüğünü belirten Boverd, doğal gaz üretimini en yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Boverd, üretim kapasitesinin tamamen devreye alınmasının, sürdürülebilir üretim ve tüketimin akıllı şekilde yönetilmesini gerektiren bir süreç olduğunu dile getirerek, Hazar Denizi'ndeki petrol sahalarının geliştirilmesi için de müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

İran'ın en önemli doğal gaz üretim merkezlerinden Güney Pars Doğal Gaz Sahası'ndaki bazı üretim tesisleri, 18 Mart 2026'da ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hasar görmesi nedeniyle geçici olarak devre dışı kalmıştı.

Ayrıca 10 Kasım'da Güney Pars'ın 14. fazındaki SPD14D platformunda yangın çıkmıştı. Yangının nedeni hakkında açıklama yapılmamıştı.