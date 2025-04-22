Güney Şelalesi: Türkiye'nin 23. Doğa Harikası - Son Dakika
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Güney Şelalesi: Türkiye'nin 23. Doğa Harikası

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Denizli'nin Güney ilçesinde yer alan Güney Şelalesi, doğaseverler için muhteşem bir ziyaret noktası.

22.04.2025 14:26
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Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Doğaseverlerin gözdesi haline gelen Güney Şelalesi, manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi

DENİZLİ - Denizli'nin Güney ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi, muhteşem manzarası, kalker oluşumları ve zümrüt yeşili yosunlarıyla doğaseverlerin gözdesi haline geldi. Güney Şelalesine ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere düzenlenen, yakında güneş enerjisiyle çalışacak tekne turları ise ziyaretçilere göçmen kuşlar ve eşsiz orman manzaraları eşliğinde unutulmaz anlar yaşatıyor.

Doğasıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan Denizli, saklı kalan güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Güney ilçesinde bulunan Cindere Barajında, geçtiğimiz günlerde yağışlarla birlikte su seviyesinin yükseldiğini gözlemlenirken baraja su sağlayan Güney Şelalesinde ise muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. Kentin doğan zenginliklerinden olan ve birinci derece doğal sit alanı içinde yer alan Güney Şelalesi, her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün tabiat anıtı olarak tescil ettiği şelale, Denizli'nin önemli bir gezi rotası olarak da doğa tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Gizli kalmış bir güzellik olarak her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttıran Güney Şelalesi, Denizli'ye 50, Güney ilçesine ise yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Doğal güzelliği bakımından görülmeye değer mekanlar arasında bulunan Güney Şelalesinde, suyunun kireçli olması sebebiyle şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli oluşumlar meydana geliyor. Gün doğumundan akşam saatlerine kadar fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği şelale, zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde süzülen su damlalarının oluşturduğu görüntüler yerli ve yabancı turistleri büyülüyor. Güney'e gelen yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin 23. Doğa harikası Güney Şelalesini ziyaret ederek bir tekne turuna da çıkabiliyor. Yakın bir zamanda güneş enerjisi ile çalışan tekne turları ile gezileceği bildirildi. Tekneye binen yerli ve yabancı turistler, Cindere Baraj Gölü çevresindeki eşsiz doğal güzelliğe sahip ormanları, göçmen kuşları ve doğal güzellikleri görebiliyor.

"Vatandaşlarımızı, Güney Şelalesinin yeşillikler arasındaki bu görsel şölenini görmeye, davet ediyoruz"

Çok sayıda ziyaretçinin Güney Şelalesine gelerek enfes manzaranın keyfini çıkardığını dile getiren restoran işletmecisi Hüseyin Çelik; "Bu yıl yağışlar güzel oldu. Yağmur ve kar yağışları etkili oldu. Su seviyesi yükseldi. Hem barajımız doldu, hem de şelalemiz gürül gürül akıyor. Bizde burada gelen misafirlerimizi ürettiğimiz alabalık restoranımızda ağırlıyoruz. Ayrıca kazandırılan doğa dostu, güneş enerjisi ile çalışan gezinti teknemizle baraj alanında turlar düzenlenecek. Tüm doğaseverleri, ülkemizin en muhteşem manzarasına sahip Güney Şelalesinin yeşillikler arasındaki bu görsel şölenini görmeye, davet ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Şelalesi: Türkiye'nin 23. Doğa Harikası - Son Dakika

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