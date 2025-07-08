Güney Sudan'da Acil Gıda Yardımı Başladı - Son Dakika
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Güney Sudan'da Acil Gıda Yardımı Başladı

08.07.2025 10:08
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WFP, çatışmaların yaşandığı Yukarı Nil'de 40.000 aileye havadan gıda yardımı ulaştırıyor.

JUBA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'ın çatışmaların yaşandığı Yukarı Nil eyaletinde binlerce aileye havadan acil gıda yardımı ulaştırmaya başladı.

WFP tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Nasir ve Ulang ilçelerinin en ücra bölgelerine dört aylık bir aranın ardından ilk kez hayat kurtaran gıda ve beslenme yardımı ulaştırılıyor. Yalnızca havadan ulaşılabilen bölgede yaşayan 40.000'den fazla kişi, felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya.

WFP Güney Sudan Direktörü Mary-Ellen McGroarty, "Ne yazık ki, Güney Sudan'da çatışma ve açlık arasında net bir bağlantı bulunuyor. Son birkaç aydır Yukarı Nil'de yaşanan da bu. Yardımlar önemli ölçüde artırılmazsa, Nasir ve Ulang ilçeleri tam anlamıyla kıtlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya" dedi.

BM ajansı, ağustos sonuna kadar süren verimsiz dönemde Yukarı Nil ve kuzey Jonglei bölgelerinde 470.000 kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ancak devam eden çatışmalar ve lojistik zorluklar, erişimi ve kapsamlı müdahaleyi engelliyor.

Yukarı Nil bölgesinde bir milyondan fazla kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten ajans, an itibarıyla 32.000'den fazla kişininse en yüksek gıda güvensizliği seviyesi olan felaket düzeyinde açlık yaşadığı uyarısında bulundu.

Küresel finansmandaki yavaşlama, Güney Sudan'daki halihazırda ciddi olan insani durumu daha da kötüleştirirken, BM ajansı nüfusun yüzde 57'sine denk gelen 7,7 milyon kişinin kriz, acil durum veya felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

WFP finansman eksikliği nedeniyle sınırlı kaynaklarını daha etkin kullanmak üzere akut ihtiyaç sahiplerinin sadece yüzde 30'una denk gelen en savunmasız 2,5 milyon kişiye azaltılmış gıda yardımı sağlayabildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güney Sudan, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da Acil Gıda Yardımı Başladı - Son Dakika

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