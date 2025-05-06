Güney Sudan'da Gıda Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Sudan'da Gıda Krizi Derinleşiyor

WFP, Güney Sudan'daki gıda krizi için 379 milyon dolarlık finansman açığı olduğunu duyurdu.

06.05.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JUBA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'daki gıda krizine yönelik insani yardımları artırmayı amaçladıklarını ancak 2025 yılının geri kalan dönemi için 379 milyon ABD doları tutarında bir finansman açığı bulunduğunu duyurdu.

WFP'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu finansman açığı gıda krizinden etkilenenlerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, mayısta şiddetlenmesi beklenen yağmur mevsimi öncesi gıda sevkiyatlarının yapılması ve çeşitli lojistik desteklerin sağlanması için gerekli.

WFP, Güney Sudan'a ilişkin açıklamasında, 2025 yılında yaklaşık 9,3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu sayının bir önceki yıla göre 300.000 kişi arttığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, yıllardır süren şiddet ile sel ve kuraklık gibi iklim kaynaklı afetler nedeniyle 1,8 milyondan fazla kişinin hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşa göre Güney Sudan, ülkeyi giderek daha savunmasız hale getiren bir dizi krizle karşı karşıya. Süregelen şiddet olayları, gıda ve beslenme eksikliği, ağır ekonomik koşullar ve iklim şokları gibi faktörler, Güney Sudan'da yaşanan krizi daha da derinleştiriyor.

WFP, "Sudan'da süren çatışmalar, 1,1 milyon kişinin Güney Sudan'a kaçmasına yol açarak mevcut durumu daha da ağırlaştırdı" diye belirtti.

Örgüt ayrıca, 2025 yılının Nisan-Temmuz aylarını kapsayan kıtlık döneminde 7,7 milyon kişinin ciddi düzeylerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceği yönünde uyarıda bulundu.

WFP'ye göre yetersiz beslenme oranları artmaya devam ediyor. 3,2 milyon çocuk ve kadın açlık riskliyle karşı karşıya. Bu rakam, 2024'e kıyasla yüzde 28'lik bir artışa karşılık geliyor.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da Gıda Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:11:06. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Sudan'da Gıda Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.