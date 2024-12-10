Güney Sudan'da Kolera Salgınına Aşılama

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Güney Sudan hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içinde, ülkedeki kolera salgını vakalarındaki artış nedeniyle aşılama programına başladı.

Güney Sudan hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkede 28 Ekim'den bu yana 2 bin 555 kolera vakasının tespit edildiği ve 32 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Renk bölgesinde yaklaşık 150 bin kişiye, BM desteğiyle temin edilen aşıların yapılacağı belirtilen açıklamada, 1 milyondan fazla dozun ülkeye ulaştırılmak üzere yolda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu çaba, hükümet, BM kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ortakların yer aldığı, sağlık hizmeti, temiz su temini ve hijyene odaklanan daha geniş bir kampanyanın parçasıdır. " ifadeleri kullanıldı.

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, aşıların insanları korumak için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Deng, "Halkımızı, sağlık çalışanlarını ve toplum liderlerini salgının yayılmasını önlemek için mümkün olan her türlü önlemi alarak kampanyaları başarıya ulaştırmaya çağırıyorum." dedi.

BM Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho ise salgına müdahalenin sağlık sektörünün çok ötesine uzanan koordineli ve acil çok sektörlü bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti.