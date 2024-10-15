Güney Sudan'da Sel Felaketi: 375 Aile Evsiz Kaldı

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Birleşmiş Milletler (BM), şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan ani sellerin Güney Sudan'da yüzlerce aileyi evsiz bıraktığını bildirdi.

BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından dün yapılan açıklamada, şiddetli yağışlardan kaynaklı sellerin Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde yüzlerce ailenin yerinden olmasına neden olduğu belirtildi.

Sellerin Jonglei eyaletinin merkezi Bor'da dört bölgede tahribata yol açtığı vurgulanan açıklamada, 375 civarında ailenin evsiz kaldığı ve temiz suya erişimin zorlaştığı kaydedildi.

Bölge sakinlerinin temel ihtiyaç ve tıbbi bakımdan yoksun olduğu aktarılan açıklamada, bölge sakinlerinin zor koşullarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bor'da bir topluluk lideri olan Maper Kuot Akuei ise yerel basına yaptığı açıklamada, kirlenen suların, sıtma ve zatürre gibi hastalıkların yayılmasına yol açabileceğini söyledi.

Akuei, "Hastanelerde ilaç yok. Tedavi için kliniklere gitmek zorundasınız, paranız yoksa tedavi olamıyorsunuz." dedi.

Kadın, çocuk ve yaşlıların selden çok ciddi etkilendiğini aktaran Akuei, "Kadınlar, bu sağlıksız durumda düşük yapıyor. Çocuklar ve yaşlılar ölüyor. Tüm bunlar hükümetin eylemsizliğinden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Bölge sakinleri, durumun gittikçe kötüleştiğini belirterek, ihtiyaçların karşılanması için hükümete ve uluslararası kamuoyuna acil yardım çağrısında bulundu.

Sel mağdurları, acil müdahale edilmemesi durumunda krizin daha da tırmanabileceğini söyledi.

Sellerden yaklaşık 893 bin kişi etkilendi

Güney Sudan'da haziran ayından bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sellerden, 42 ilçede ve Abyei bölgesinde yaklaşık 893 bin kişi etkilendi.

Sellerden etkilenen nüfusun yüzde 40'ından fazlası Unity ve Warrap eyaletlerinde yaşıyor.

Sellerin, ülkede, 15 ana tedarik yoluna erişimi kısıtladığı belirtiliyor.