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Güney Sudan, Sudan'daki iç savaşla ilgili petrol satışı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Güney Sudan, Sudan'daki iç savaşla ilgili petrol satışı iddialarını yalanladı

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı James Pitia Morgan, Sudan'daki iç savaşla ilgili olarak Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) petrol satışı iddialarını yalanladı. Morgan, tarafsızlıklarını sürdürdüklerini ve bölgedeki barışı korumak için kararlı olduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlar paneli raporunda yer alan petrol satışı iddiasının temelsiz olduğunu ifade eden Morgan, bu tür iddiaların barış çabalarını tehlikeye attığı uyarısında bulundu. Sudan'da devam eden çatışmalar sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

Güney Sudan, Sudan\'daki iç savaşla ilgili petrol satışı iddialarını yalanladı
30.01.2024 - 12:36,
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Güney Sudan, Sudan'daki iç savaşın taraflarından Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) petrol sattığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı James Pitia Morgan, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da iç savaş çıktığından bu yana tarafsızlıklarını sürdürdüklerini belirterek, bölgedeki barış ve istikrarı korumak için sarsılmaz kararlılıklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlar paneli raporunda yer alan petrol satışı iddiasının temelsiz olduğunu ifade eden Morgan, bu tür iddiaların barış çabalarını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Geçen hafta basına sızan uzman paneli raporunda, yakıt tırlarının Güney Sudan'ın başkenti Cuba'dan hareket ederek Wau'ya ulaştığı, oradan da HDK'nin kontrol ettiği Güney Darfur Eyaleti'ne girdiği ileri sürülmüştü.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde tarafların anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı.

Nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede 19 milyon çocuk okula gidemiyor.

Kaynak: AA
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