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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusu, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi, Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısı ile Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların ertesi gün saat 06.00'ya kadar devam etmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı
25.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:47
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Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı iller için kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur görülecek.

Yağışların, ertesi gün saat 06.00'ya kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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