Güneydoğu'da 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Güneydoğu'da 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı

Güneydoğu'da 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19.05.2025 15:15
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Güneydoğu'da 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı

DİYARBAKIR - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır'daki kutlamaya, Vali Murat Zorluoğlu, komutanlar, kaymakamlar, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Anıt Park'taki anıta çelenk bırakmasıyla başlanan kutlama, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajları okundu.

Folklor ekibi, jimnastik grubu, müzik korosu gibi birçok etkinliğin yapıldığı kutlamalarda, yunus polis ekipleri de motorlarıyla kortej yaptı. F16'ların göklerde görsel şölen oluşturduğu kutlamalar Vali Murat Zorluoğlu'nun milli sporculara hediye taktim etmesi ve öğrencilerin bilim, sanat sergilerini gezmesiyle son buldu.

Siirt

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106'ıncı yılında, tüm yurtta olduğu gibi Siirt'te de coşku ile kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, 2'nolu Sentetik Çim Sahada öğrencilerin gösterileri ile başladı. Halkoyunları ekiplerinin gösterisi ile çeşitli spor branşlarındaki gençlerin performans gösterileriyle devam etti. Törene; Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolü, kurum müdürleri, öğrenciler, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlendi. Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri, farklı inanç ve kültürleri buluşturan "Dinler ve Diller Korosu" tarafından gerçekleştirilen konser oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda genç sporcuların katılımıyla basketbol, masa tenisi, voleybol gibi spor aktiviteleri düzenlenirken, öğrencilerin hazırladığı eserlerin yer aldığı bir resim ve fotoğraf sergisi de katılımcılarla buluştu.

Etkinliğe Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik katıldı. Vali Akkoyun, kurulan stantları tek tek gezerek gençlerin çalışmalarını inceledi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Batman

Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 106. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar, Batman Valiliği bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Resmi törenin ardından kutlamalar, Atatürk Parkı'nda devam etti. Programa; Batman Valisi Ekrem Canalp, Vali Yardımcıları Murtaza Ersöz, Şükrü Alperen Göktaş, Muhammed Taha Canpolat, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mehmet Ali Koc, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte şiir okundu, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve wushu takımları gösterisi, müzik dinletileri, Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, bayram havasında geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güneydoğu'da 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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