Güneydoğu'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Güneydoğu'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor

Güneydoğu\'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da aşırı sıcaklar günlük yaşami olumsuz etkiliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı.

Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da serinlemek için park alanlarını tercih etti.

Şanlıurfa

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometre 49 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlar, parklarda ve gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

Kilis

Hava sıcaklığının 37 derece olarak ölçüldüğü Kilis'te, öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin yoğun noktalarında sakinlik yaşandı.

Vatandaşların bir bölümü havuzları, parkları ve gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Kahramanmaraş

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için parkları, Tarihi Kapalı Çarşı'yı, alışveriş merkezlerini ve gölge alanlarını tercih etti.

Bazı vatandaşlar da serinlemek için yüksek kesimleri ve park alanlarını tercih etti.

Malatya

Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü Malatya'da sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı.

Kent merkezindeki Kışla ve İnönü caddeleri ile İnönü Kapalı Çarşısı çevresinde insan yoğunluğu azalırken, bazı vatandaşlar bina gölgelerinde bekleyerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güneydoğu'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika

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