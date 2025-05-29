Güngören'de Gazetecilere Saldıran İki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber çalışması yapan gazetecilere saldıran 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunan ayrıca patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Güngören'de dün sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından bölgede haber çalışması yapan televizyon kanalı ekibine yönelik saldırıya ilişkin, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.