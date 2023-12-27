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Güngören'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Güngören'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Güngören'de bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin üçüncü katında çıkan yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. İş yeri çalışanları dumanı fark ederek binadan çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Güngören\'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
27.12.2023 - 11:03,
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Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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